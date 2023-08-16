Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,49 puan azalırken, toplam işlem hacmi 146,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,71 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,08 ile inşaat oldu.

Küresel pay piyasalarında dünya genelinde güçlenen enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler, yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarından alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına dair işaretler verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağını aktaran analistler, buna karşın Fed'in, yılın geri kalanındaki iki toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Ayrıca, bugün ABD'de açıklanan verilere göre, konut başlangıçları, temmuzda yüzde 3,9 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, inşaat izinleri ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artışla tahminlerin altında kaldı. Sanayi üretimi de aynı dönemde aylık yüzde 1 artışla öngörülerin üzerine çıktı.

Öte yandan, bugün Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) açıkladığı verilere göre, borsadaki yatırımcı sayısı, 15 Ağustos itibarıyla yıllık bazda yüzde 114,06 artışla 5 milyon 636 bin 160'a ulaşarak rekor kırdı.

Analistler, yarın yurt içinde işgücünün yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışı ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verilerinin öne çıkacağını bildirdi.

Bugün, Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.