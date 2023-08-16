Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Kamyonlar durursa ekonomi durur
Kamyonlar durursa ekonomi durur
Cem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koydu
Cem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koydu
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
Gelire ve araca göre ceza gündemde
Gelire ve araca göre ceza gündemde
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programın (TYP) süresi uzatıldı
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programın (TYP) süresi uzatıldı
En yüksek sıcaklık 49,5 ile o ilçede ölçüldü
En yüksek sıcaklık 49,5 ile o ilçede ölçüldü
Denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Kadıköy'de sır ölüm: Görgü tanıkları konuştu, avukat tutuklandı
Kadıköy'de sır ölüm: Görgü tanıkları konuştu, avukat tutuklandı
'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı
'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı
Memurların yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek parası yok
Memurların yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek parası yok
Diyanet'ten Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere suç duyurusu
Diyanet'ten Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere suç duyurusu
Memur-Sen'den, Hükümetin zam teklifine ilişkin yeni açıklama
Memur-Sen'den, Hükümetin zam teklifine ilişkin yeni açıklama
THY'den ikinci pilot aday adaylığı için iş ilanı
THY'den ikinci pilot aday adaylığı için iş ilanı
'Hastaya yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma
'Hastaya yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma
Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek
Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek
İki ilçe Gaziantep'e bağlanmayı talep etti
İki ilçe Gaziantep'e bağlanmayı talep etti
Moody's Türk bankacılık sektörünün kredi notu görünümünü yükseltti
Moody's Türk bankacılık sektörünün kredi notu görünümünü yükseltti
Diyanet soruşturma açtı, Başdanışman tepki gösterdi
Diyanet soruşturma açtı, Başdanışman tepki gösterdi
YÖK ile SESRIC arasında işbirliği protokolü imzalandı
YÖK ile SESRIC arasında işbirliği protokolü imzalandı
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi
Yemek ve kitap ücretinden sonra şimdi de KDV farkı!
Yemek ve kitap ücretinden sonra şimdi de KDV farkı!
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler perşembe gününde
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler perşembe gününde
Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Benzine 1.55 TL'lik zam bekleniyor
Benzine 1.55 TL'lik zam bekleniyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki:- "Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor"- "Her daim el ele gönül gönüle olduğumuz hemşehrilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 13:23, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 13:46
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuruların her geçen gün arttığını belirterek, başvuru sayısının 175 bin 703'e ulaştığını duyurdu.

Özhaseki, sosyal medya hesabından deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında depremzedelerin, Kahramanmaraş Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde faaliyet veren "Yapım ve Dönüşüm" ofisindeki başvurularına ilişkin videoya yer veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı. Kahramanmaraş'ta da Yapım ve Dönüşüm Ofisi'ne gelerek 'Yerinde Dönüşüm' projemizi ayrıntılarıyla öğrenen afetzede kardeşlerimiz projemize başvuruyorlar. Her daim el ele gönül gönüle olduğumuz hemşehrilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz."

Videoda, Yapım ve Dönüşüm ofisine gelerek, başvuruda bulunan vatandaşların, "Yerim eğer sağlamsa, sıvılaşma yoksa, fay hattı yoksa niye gideyim ben? Komşularımı neden bırakayım? Gerçekten güzel bir şey olacak. Projemiz çok güzel, devletin verdiği imkanlardan faydalanacağız. Evimizi, yuvamızı tekrar kuracağız inşallah. Bizim beklentilerimiz yerinde yapılması yönündeydi. Bakanlığımız da bu konudaki isteklerimizi, arzularımızı yerine getirdi. Sevindik, seviniyoruz. Emeği geçen Cumhurbaşkanımız, Çevre, Şehircilik Bakanlığımız kim varsa bütün çalışma ekip arkadaşlarına herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber