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Temmuzda en düşük sıcaklık Kangal'da, en yüksek ise Cizre'de ölçüldü

Türkiye genelinde temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,7 derece olarak kayıtlara geçti- Temmuzda normalinin çok üstünde seyreden 12 yeni "ekstrem" sıcaklık tespit edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 13:24, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 13:25
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Temmuzda en düşük sıcaklık Kangal'da, en yüksek ise Cizre'de ölçüldü

- Türkiye genelinde temmuzda en düşük sıcaklık 1,1 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek ise 47,5 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar, Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Trakya, İstanbul'un Kumköy, Sarıyer, Şile ve Florya ilçeleri, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Sinop, Düzce, Ankara'nın Kızılcahamam, Van'ın Erciş ilçeleri, Siirt, Gaziantep, Kilis, Şırnak Cizre, Şanlıurfa'nın Akçakale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, Sinop'un Boyabat, Sivas'ın Zara, Erzincan'ın Tercan ilçelerinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 25 derece olarak ölçülen temmuz ortalama sıcaklığı, bu yılın aynı ayında 25,7 derece olarak tespit edildi.

Geçen ay en düşük sıcaklık 1,1 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek ise 47,5 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

- Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin kıyı kesimlerinde, Trakya, Sarıyer, Kumköy, Şile, Florya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,4 derece iken geçen ay 26 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 11,9 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 44,1 dereceyle Şile'de gözlendi.

Ege Bölgesi'nde ise sıcaklık kıyı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,5 derece, 2023 temmuz ayı sıcaklığı ise 28,2 derece olarak kaydedildi. Ege'de en düşük sıcaklık 9,2 dereceyle Emirdağ'da, en yüksek ise 44,6 dereceyle Milas'ta tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklık, kıyı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin temmuz ayı sıcaklık ortalaması 27,1 dereceyken, geçen ay 28,6 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık 6,8 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 44,9 dereceyle Köyceğiz'de gözlendi.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık, Zara çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Temmuz ayı uzun yıllar sıcaklık ortalamasının 22,7 derece olduğu bölgede geçen ay 22,8 derece olarak ölçüldü. İç Anadolu'da en düşük sıcaklık 1,1 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 41,4 dereceyle Kırıkkale'de kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklık, Sinop, Düzce, Kızılcahamam çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, Boyabat çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gözlendi. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 derece iken, 2023 Temmuz ayında 22,8 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık 4,8 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 40,6 dereceyle Amasya'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık, Erciş çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, Tercan çevresinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,3 derece iken geçen ay 23,1 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık 2 dereceyle Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık 40 derece olarak Ergani'de gözlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık, Siirt, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Cizre, Akçakale'de mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 31,1 derece ölçülen bölgede, geçen ay sıcaklık 32 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 15,1 dereceyle Batman'da, en yüksek ise 47,5 dereceyle Cizre'de tespit edildi.

- 12 yeni ekstrem sıcaklık gözlendi

Türkiye'de Temmuz 2023'te normalinin çok üstünde seyreden "ekstrem" 12 yeni sıcaklık tespit edildi.

Bu sıcaklıklar, Bozcaada'da 39,1, Çanakkale'de 39,2, Samsun Bandırma'da 43,3, İstanbul Florya'da 40,5, Balıkesir Gönen'de 44, İzmir'de 43,2, Çeşme'de 38,8, Mersin Silifke'de 42,6, Antalya Manavgat'ta 44,7, Hatay Samandağ'da 38,9, İnebolu'da 37,1, Kastamonu Cide'de 35,9 derece olarak kaydedildi.

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