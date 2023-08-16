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KTÜ Mezunları da Sümela Manastırındaki ayine tepki gösterdi

KTÜ Mezunları Dayanışma Vakfı adına Nevzat Ergin KUMANDAŞ bir mesaj yayımlayarak Sümela Manastırında yapılan ayin hakkında tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 13:32, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 13:34
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KTÜ Mezunları da Sümela Manastırındaki ayine tepki gösterdi

KTÜ Mezunları Dayanışma Vakfı'nın açıklaması şu şekilde:

KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR

Bizler, KTÜ de okumuş, yıllarca Trabzon' u yaşamış, sonrasında da Trabzon'la yaşamış ve ömür boyu da bu aidiyetle KTÜ ve Trabzonla yaşayacak insanlarız. Üniversiteyi, şehri, bölgeyi ve Türkiye'yi çok iyi biliyoruz. Bu itibarla buranın önemini ve üzerinde oynanan oyunları da çok iyi bilmekteyiz.

Fethin yıldönümün de SÜMELA Manastırında yapılan ayin, bu emperyalist senoryaların bir provası, Fatih Sultan Mehmet Han'a ve bütün şehitlerimize edilecek en büyük hakarettir.

Bu asla kabul edilemez...!

Geçmişte bunu deneyenler, Trabzon halkından ve de Türk Milletinden gereken cevabı almışlardır. Unutmasınlar ki; aynı cevabı bugünde verecek güç ve cesaretteyiz.

Bu ayin , sıradan bir ayin de değildir. Bu topraklar üzerinde hak iddiasının sembolik faaliyetleridir. Maalesef içimizden birileri de bu ihanet provasında rol almakta, bazıları da olayın farkında olmayarak aymazlık göstermektedir.

Dün aynı senaryonun eylemlerini boşa çıkarmış bir kuşağın mensupları olarak, yapılan bu eylemin maksat ve hedeflerini biliyoruz.

Ülkemiz ve milletimiz merkezli düşünen, sorumluluk sahibi KTÜ Mezunları olarak gelişmeleri çok yakından takip ediyor, bu bilinçli ve planlı yapılan provakatif faaliyeti geçmişte olduğu gibi aynı inanç ve kararlılıkla şiddetle kınıyoruz.

Sivil toplum kuruluşlarını da aynı hassasiyetle ortak bir tepki ve tavır koymaya davet ediyor, devletimizin ve milletimizin, dün olduğu gibi bugünde bu hain plan ve eylemlerin üstesinden geleceğine inanıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KTÜ Mezunları Dayanışma Vakfı adına
Nevzat Ergin KUMANDAŞ
Genel Başkan

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