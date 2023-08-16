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Togg'lar İstanbul'da sahiplerini bekliyor

Geçtiğimiz gün tırlarla İstanbul'a getirilen Togg'lar, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu'ndaki merkezde bekliyor. Temmuz ayında pazar lideri konumunu sürdüren yerli otomobil için sıradaki talihlilerle iletişime geçilip uygun tarihlerde araçlarına kavuşmaları sağlanacak. Teslim için bekleyen T10X araçların yoğunlukla çok siyah (Oltu) ve mavi (Gemlik) renkte oldukları dikkat çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 14:04, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 14:07
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Togg'lar İstanbul'da sahiplerini bekliyor

Türkiye'nin yerli milli doğuştan elektrikli otomobil Togg'un teslimatları tüm hızıyla sürüyor. Togg'un Zeytinburnu'ndaki araç test sürüşü ve teslimat mağazasında park halinde bulunan T10X araçlar dikkat çekti. Peş peşe sıralanan onlarca T10X araçlar, sıradaki talihlilerine teslim edilmeyi bekliyor. Kırmızı (Anadolu), mavi (Gemlik), bej (Kapadokya), gri (Kula) ve siyah (Oltu) renklerinde park halinde bulunan T10X araçlar, heyecanlandırdı. Park halinde mavi ve siyah renkli modellerin daha çok olduğu görüldü.

Togg pazar lideri

Geçtiğimiz günlerde Togg'dan yapılan bilgilendirmede toplam teslimatın 1435'e ulaştığı, aracın elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi. Bu rakam sadece Temmuz ayında 627 adet olarak açıklandı. Togg T10X için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Ön siparişlerin 7 günde 100 bini geçmesiyle birlikte, daha önce 12 bin adet olarak açıklanan 2023 yılı için teslim edilecek akıllı cihaz sayısı 20 bin olarak güncellenmişti. 20 bin kişi de yedek listede yer almıştı.

Öte yandan hızlanan Togg teslimatlarıyla birlikte Türkiye'nin birçok şehrinde trafikte T10X modellerin arttığı gözlemleniyor.

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