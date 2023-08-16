İstanbul'da deprem riski bulunan tüm okullar boşaltıldı

Konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 96 arttı
Konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 96 arttı
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı
İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı
Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası
Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası
Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Kamyonlar durursa ekonomi durur
Kamyonlar durursa ekonomi durur
Cem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koydu
Cem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koydu
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
Gelire ve araca göre ceza gündemde
Gelire ve araca göre ceza gündemde
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programın (TYP) süresi uzatıldı
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programın (TYP) süresi uzatıldı
En yüksek sıcaklık 49,5 ile o ilçede ölçüldü
En yüksek sıcaklık 49,5 ile o ilçede ölçüldü
Denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Kadıköy'de sır ölüm: Görgü tanıkları konuştu, avukat tutuklandı
Kadıköy'de sır ölüm: Görgü tanıkları konuştu, avukat tutuklandı
'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı
'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı
Memurların yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek parası yok
Memurların yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek parası yok
Diyanet'ten Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere suç duyurusu
Diyanet'ten Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere suç duyurusu
Memur-Sen'den, Hükümetin zam teklifine ilişkin yeni açıklama
Memur-Sen'den, Hükümetin zam teklifine ilişkin yeni açıklama
THY'den ikinci pilot aday adaylığı için iş ilanı
THY'den ikinci pilot aday adaylığı için iş ilanı
'Hastaya yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma
'Hastaya yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma
Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek
Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek
İki ilçe Gaziantep'e bağlanmayı talep etti
İki ilçe Gaziantep'e bağlanmayı talep etti
Moody's Türk bankacılık sektörünün kredi notu görünümünü yükseltti
Moody's Türk bankacılık sektörünün kredi notu görünümünü yükseltti
Diyanet soruşturma açtı, Başdanışman tepki gösterdi
Diyanet soruşturma açtı, Başdanışman tepki gösterdi
YÖK ile SESRIC arasında işbirliği protokolü imzalandı
YÖK ile SESRIC arasında işbirliği protokolü imzalandı
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi
Ana sayfaHaberler Eğitim

İstanbul'da deprem riski bulunan tüm okullar boşaltıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte deprem riski taşıyan tüm okulların boşaltıldığını belirterek, güçlendirme ya da yeniden inşa kararı alınan 51 okulun Ocak 2024'te, 93 okulun ise 2024-2025 eğitim öğretim yılında hizmete açılacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 14:28, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 14:29
Yazdır
İstanbul'da deprem riski bulunan tüm okullar boşaltıldı

Vali Gül, İstanbul'da güçlendirme çalışması tamamlanan iki okuldan biri olan 23 derslikli Beyoğlu Hasköy Ortaokulu'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Burada, 17 Şubat'ta İstanbul Valiliği kararıyla güçlendirme ya da yıkılarak yeniden yapım kararı alınan 93 okulla ilgili açıklama yapan Gül, 1999 Gölcük depreminin bir milat olduğunu, deprem sonrası yapılardaki standartların değiştiğini anlattı.

Bu kapsamda, 1999 depremi öncesinde inşa edilen okulların dayanıklılıklarının artırılması için çalışmalar yapıldığını hatırlatan Gül, 2006'da özel bir proje koordinasyon ekibi kurulduğuna vurgu yaptı.

- 769 okul güçlendirildi, 448 okul yeniden yapıldı

Gül, kentteki 1418 okulun 1999 depreminin ardından çeşitli testlere tabi tutulduğunu, bunun 1351'inin güçlendirilerek ya da yeniden inşa edilerek elden geçirilmesine karar verildiğini hatırlatarak, 769 okulun güçlendirildiğini, 438 okulun yeniden inşa edildiğini, 144 okuldan 51'ininin geçen sene, 93'ünün 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra boşaltıldığını ifade etti.

Son 6 ayda boşaltılan okulların 68'inin yıkılıp yeniden yapılacağını, 25'inin ise güçlendirileceğini dile getiren Gül, 2022'de boşaltılan 51 okulun Ocak 2024'te eğitim öğretime açılacağını, bu yıl boşaltılan 93 okulun ise 2024-2025 eğitim öğretim dönemine yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi. Gül, okullarında çalışma yapılan öğrencilerin bir süre misafir öğrenci olarak başka okullarda eğitim alacağını bildirdi.

Güçlendirme ve yeniden inşa çalışmalarının bütçesinin 40 milyar lira olduğunu belirten Gül, İstanbul'da riskli bilinen ve eğitim öğretime devam eden hiçbir okulun bulunmadığına, riskli okulların boşaltıldığına, özel okul binalarıyla ilgili de çalışmalar yapıldığına dikkati çekti.

- "Hayırseverlerin katkılarına da ihtiyacımız var"

Vali Gül, Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim yatırımlarından birini yönettiğine değinerek, İstanbul'un da bu yatırımlardan payına düşeni aldığını belirtti.

Kentin sürekli göç aldığını ve genç nüfusun fazla olduğunu belirten Gül, "Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin dışında hayırseverlerin katkılarına da ihtiyacımız var. Bizim başlattığımız kampanyayla birlikte hayırseverlerimiz bazen tek başına, bazen devlet-vatandaş işbirliğiyle okul yapmaya başladı. Amacımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken 1000 hayırsever bulmak, bunlarla protokol yapmak. 1000 hayırsever bulduğumuzda okullarımız, birinci basamak sağlık hizmetlerimiz, bununla birlikte çeşitli dini ve kültürel tesisler, gençlik sporun ihtiyaçları hemen hemen tamamlanmış olacak. Çok sayıda hayırseverimiz bizlere müracaat ettiler, bunların proje ve protokol süreci başladı. Daha da hızlanarak devam edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Gül'e İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı da eşlik etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber