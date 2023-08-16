Ankara Emniyeti'nde görevli polis memuru kalp krizi sonucu vefat etti

Ankara Emniyet Müdürlüğü, müdürlük kadrosunda görevli polis memuru İbrahim Tanyıldız'ın kalp krizi sonucu vefat ettiğini açıkladı. 15 Ağustos 2023 günü vefat eden polis memuru, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen cenaze töreninin ardından ebediyete uğurlandı.

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