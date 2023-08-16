Akrebin soktuğu bebek yoğun bakıma alındı

Silvan ilçesinin kırsal Boyunlu Mahallesi'nde 1 yaşındaki Mehmet Ali Y.'yi sabah saatlerine doğru akrep soktu. Durumu fark eden ailesi, çocuğu Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine götürdü. Bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastaneye sevk edildi.

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