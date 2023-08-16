Karadeniz'de can pazarı: 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'da ikamet eden Biçer ailesi denize girmek için Samsun'a geldi. Karadeniz'e giren Beyza Biçer (13), ablası Nisanur Biçer (15) ve kuzenleri Dursun Eren Biçer (14) yüzerken akıntıya kapılarak Karadeniz'in azgın dalgaları arasında kayboldu.

Çocukların kaybolduğunun fark edilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ile cankurtaranlar sevk edildi. Beyza Biçer ile Nisanur Biçer sudan çıkartılarak ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan Dursun Eren Biçer'i bulmak için ekipler seferber oldu. Kızları denizden çıkartılan ancak yeğenleri Eren Biçer denizde kaybolan Mehmet Biçer ile eşi Fatma Biçer sahilde gözyaşı döküp arama çalışmalarını izledi. Suyun içinde feryat eden Fatma Biçer ise kayıp olan eltisinin çocuğunun bulunması için sahilde çırpınıp durdu.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Müdürlüğü dalgıçları tarafından suyun içinde bulunan Dursun Eren Biçer denizden çıkarılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Dursun Eren Biçer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ayrıca Atakum sahilinde çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kişiler cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.