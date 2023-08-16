Düğün sonrası kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Sarıpınar Mahallesi'nde dün gece yapılan bir düğünün ardından aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırdığı yaralılardan Deniz Baykal K. kurtarılamadı.

Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Y.K, Ş.İ.B. ve A.K.B. tutuklandı.