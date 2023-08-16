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Cem Küçük'ten emekli maaşı hesabı! En az 15 bin TL olmalı

Gazeteci Cem Küçük, emekli maaş zamlarıyla ilgili dikkat çeken bir habere imza attı. Emekli maaşlarını masaya yatıran Cem Küçük, en zor durumda olan kesimin emekliler olduğunu belirtip, "2002'de emekli maaşıyla 15 gram altın alınırken, şimdi 4.5 gram altın alınıyor. Ocak ayında emekli maaşı 400 dolarken şimdi 275 dolar" dedi ve emeklilere zam istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 16:47, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 16:49
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Cem Küçük'ten emekli maaşı hesabı! En az 15 bin TL olmalı

En düşüğü 7 bin 500 liraya sabitlenen emekli maaşları, vatandaşa zor günler yaşatıyor. İğneden ipliğe zam gelirken, emekli maaşı her gün biraz daha eriyor. Temmuz ayında gelen yüzde 25'lik zam da emeklinin derdine derman olmadı. Ekim ayında emekliler için ek zam yapılması gündemde iken, Cem Küçük, TGRT Haber sabah haberlerinde emekli maaşlarıyla ilgili çarpıcı rakamlar paylaştı. İşte Cem Küçük'ün emekli maaş rakamları...

Emekli her ay 10 gram altın kaybediyor
2002 senesinde 257 TL olan emekli maaşıyla 15 gram altın alındığına dikkat çeken Cem Küçük, 2023 yılında 7 bin 500 TL'lik emekli maaşıyla 4.5 gram altın alınabildiğinin altını çizdi.

6 ayda emekli 125 dolar kaybetti!
En düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğun hatırlatan Cem Küçük, 2023'ün ocak ayında doların 18.70 lira olduğunu ve emeklinin 7 bin 500 lira ile 400 dolar alabildiğini hatırlatıp, Ağustos ayında doların 27 liraya çıkmasıyla en düşük emekli maaşının 275 dolara gerileğini vurguladı.

En az 15 bin lira olmalı ki...
Uzmanlara göre alım gücünü korumak için emekli maaşının 15 ila 20 bin TL arasında olması gerektiğini belirten Cem Küçük, "Temmuz zammında en düşük emekli maaşının en azından 9 bin ila 9 bin 500 lira arasında olması gerektiğini belirten Cem Küçük, "15-20 bin lira zor gözüküyor ama en azından 9-10 bin lira olsaydı. Ekim'de zam gelecek gibi görünüyor" dedi.

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