Görev başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Ak için Silopi Polisevi'nde düzenlenen törene, Vali Vekili Ali Erdoğan, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Alay Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe protokolü ve mesai arkadaşları katıldı.

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