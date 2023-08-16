Kadın polis memuru kansere yenik düştü
Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis memuru yakalandığı kanser hastalığını yenemeyerek hayatın kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 17:22, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 17:22
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuresi Şefika Fidanboy bir süre önce kansere yakalandı. Uzun süredir tedavi gören polis memuru 10 Ağustos günü fenalaşarak hastane yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ancak kadın polis 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden kadın polis bugün öğle namazından sonra Kırıkhan Asri Mezarlığına torağa verildi.