Kafa kafaya feci kaza: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ramazan Ç. idaresindeki 06 CIR 664 plakalı kamyonet, Adıyaman Gölbaşı karayolu Aşağı Çöplü mevkisinde karşı yönden gelen Sefa Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Sefa Eken ile araçlarda bulunan Cansu Güler ve Eren Eken ve 2 aylık olduğu öğrenilen Cansu Eken, hayatını kaybetti.

Yaralılar Ramazan Ç, Hüseyin Avni Doruk ile Akif Eken ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.