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Denizde boğulan genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulan 25 yaşındaki öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 18:11, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 18:11
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Denizde boğulan genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Cumhuriyet Mahallesi sahil kısmında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi, ablası ve diğer yakınları ile birlikte sahile giden Halil Azizoğlu (25), girdiği denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan genç öğretmen için Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından hem su altında hem de su üstünde arama çalışması başlatıldı. 2 saat süren arama neticesinde genç öğretmen dalgıçlar tarafından bulundu. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan genç öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak atanan Halil Azizoğlu'nun cenazesi İlkadım ilçesindeki Gürbüz Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Aile Mezarlığı'na defnedildi. Öğretmenin ailesi, arkadaşları ve yakınları cenazede büyük üzüntü yaşadı.

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