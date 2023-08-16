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Komşusuna sattığı otomobili taklit anahtarla çalan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaklaşık 4 ay önce komşusuna sattığı otomobili taklit anahtarla çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 18:35, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 18:34
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Komşusuna sattığı otomobili taklit anahtarla çalan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Ahmetler Mahallesi'nde 19 Nisan 2023'te B.Y'ye (28) ait 54 ADP 340 plakalı otomobil, park halindeyken gece vakti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlığı gerçekleştiren kişinin yakın zamanda B.Y'ye otomobili satan komşusu H.T. (41) olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.T. ile zanlının olaya karıştığı iddia edilen kardeşi H.T. ve S.P. adlı kadını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada zanlının otomobili taklit anahtarla çaldığı öğrenilirken, aracın götürüldüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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