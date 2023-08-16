Mersin'de denize giren aileden 2 kız kardeş boğuldu
Mersin'de serinlemek için denize giren 4 kişilik aileden 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 19:02, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 19:02
Hakan Altundağı (33), eşi Kübra Altundağı ve 2 baldızı ile birlikte merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalı denizde sürüklenmeye başlayan aile fertleri, çırpınarak yardım istedi. Hakan Altundağı ile eşi Kübra Altundağı, durumu fark eden çevredeki vatandaşlarca kurtarılarak denizden çıkarılırken, Esra Bucuka (19) ile Melek Bucuka (15) adlı 2 kız kardeş ise boğularak hayatını kaybetti.
Kız kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, boğulma tehlikesi geçiren Hakan Altundağı'nın ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.