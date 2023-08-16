Bakan Şimşek, Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 19:11, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2023 19:12
Şimşek, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeyle ilgili bilgi verdi.
Türkiye'de yatırımları olan Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitlerini dinlediklerini belirten Şimşek,
"Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ev sahipliği ve değerli katkıları için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'ya teşekkür ederim. Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız"dedi.