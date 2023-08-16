Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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