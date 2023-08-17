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17 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

17 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 00:04, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 00:06
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17 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

(Elazığ/12.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, basın toplantısı düzenleyecek, Konya Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak, KonyaRay Banliyö Hattı'nı yerinde inceleyecek ve basın açıklaması yapacak.

(Konya/11.15-17.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, menkul kıymet istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, aylık uluslararası rezerv ve döviz likiditesi verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Marmara Depremi'nin 24. yılı

- Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin meydana geldiği saatte anılacak.

(Kocaeli/Yalova/Sakarya/03.02)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nun rövanşında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek; deplasmanda Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan'ın Osijek, Fenerbahçe ise Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00/Osijek/21.00/Maribor/21.15)

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