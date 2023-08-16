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Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 22:50, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 01:01
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Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ömer Derviş (59) idaresindeki traktör, ilçeye bağlı Şahinyurdu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Derviş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Derviş'in cesedi, incelemelerin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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