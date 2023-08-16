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'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerekiyor'

"Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde 'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerektiğine inanıyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2023 23:20, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 01:00
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'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerekiyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk Medikal Kurtarma Timi çalışmalarına acil olarak başlanması gerektiğini bildirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sağlık Bakanları 2. Toplantısı için Özbekistan'ın Semerkant kentinde bulunan Koca, kapalı oturumda konuştu.

Bölgede ve dünya genelinde yaşanan siyasi, ekonomik, diplomatik ve iklimsel gelişmelerin güçlü sağlık sisteminin önemini bir kat daha artırdığını belirten Koca, ülkelerin sadece kendi sınırlarını düşünerek tedbir almalarının yetersiz kaldığına dikkati çekti.

Dünyadaki değişimlere, bölgesel ve küresel ölçekte, güçlü bir dayanışma ile cevap verme zorunluluğunun bilincinde olduklarını ifade eden Koca, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak, Türk Devletleri Teşkilatı'nın hayatın her alanında yaşattığı heyecanın da artan sorumlulukların da farkında olduklarını söyledi.

Dayanışma ve işbirliğinin önemine vurgu yapan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sağlık alanında son 20 yıla elde ettiği tecrübe ve birikimi, kardeş ülkelerimizle paylaşmaya her daim hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Diğer yandan, dün teknik komite toplantısında mutabık kalınan sonuç deklarasyonu maddelerine Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak katıldığımızı ifade etmek istiyorum. Ayrıca, ülkelerimiz için önümüzdeki süreçte hayati öneme haiz olacak ve deklarasyonda yer alan bazı konuları sizlerin dikkatine getirerek teklifler sunmak istiyorum. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde 'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerektiğine inanıyorum. Bu yıl ülkemde yaşanan deprem, Kazakistan'da yaşanan yangın ve diğer ülkelerde yaşanması muhtemel sel ve benzeri doğal afetler gibi kriz anlarında verilen sağlık hizmetlerini, öncesinde planlayarak hazırlıklı olmak amacıyla bir yapının kurulmasını teklif ediyorum."

- "İklim değişikliğine karşı 'Ortak Çalışma Grubu' önerisi"

Koca, ikinci tekliflerinin ise "Ortak Tedarik Grubu" kurulması olduğunu belirterek, "Hem koronavirüs salgını hem Rusya-Ukrayna gerilimi hem de yaşadığımız doğal afetler, sağlık sisteminin sürdürülebilir olması için güçlü tedarik sistemlerini zorunlu kılmaktadır." dedi.

Teşkilat bünyesinde kurulacak bu yapı ile dünyada fiyatları giderek artan ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, aşı gibi materyalin tedariki yapılarak, sürdürülebilir sağlık hizmetinin kesintiye uğramamasının sağlanabileceğine işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üçüncü teklifimiz ise 'Türk Farmakope' çalışmalarının en kısa sürede başlamasıdır. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz 1. Sağlık Bakanları Toplantısı'nda bu konuyla ilgili bir panel düzenlenmiş ve kardeş ülkelerimizin konuya duydukları ilgi seviyesinin yüksek olmasından memnuniyet duyulmuştur. Öncelikle mevzuat alanında yapacağımız ortak düzenlemeler sonrasında ilaçların karşılıklı tanınmasından ortak ilaç üretimine kadar ilerleyecek bu süreç, geleceğimizin teminatı genç nesillere bırakacağımız önemli bir kazanım olacaktır. Dördüncü teklifimiz, tüm dünyayı giderek daha fazla etkileyen iklim değişikliğinin sağlığa ve düzensiz göçe etkilerinin azaltmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında 'Ortak Çalışma Grubu' kurulmasının yerinde olacağına inanıyorum."

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