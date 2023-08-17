Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar suçundan 1 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezine sevk edilen mağdur çocuğun ailesine teslimiyle birlikte, ilgili kurumlarca başlatılan destek ve takip hizmetlerinin hassasiyetle sürdürüldüğü ifade edildi.

Hastanede mağdur M.Y. adlı çocuğun, yabancı uyruklu şüpheli F.K'nin cinsel istismarına uğradığını beyan etmesi üzerine ivedilikle tahkikat başlatıldığı ve şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

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