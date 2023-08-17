Sıkıştığı otomobilde yaklaşık 400 kilometre seyahat eden kediyi vatandaşlar kurtardı

Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı yapılacak
Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı yapılacak
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! 1 polis şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! 1 polis şehit oldu
'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerekiyor'
'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerekiyor'
Togg'lar İstanbul'da sahiplerini bekliyor
Togg'lar İstanbul'da sahiplerini bekliyor
Kafa kafaya feci kaza: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı
Kafa kafaya feci kaza: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere uyarı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere uyarı
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödeme daha pahalı
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödeme daha pahalı
Memura ikinci teklif yarın: Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu
Memura ikinci teklif yarın: Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Cem Küçük'ten emekli maaşı hesabı! En az 15 bin TL olmalı
Cem Küçük'ten emekli maaşı hesabı! En az 15 bin TL olmalı
Konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 96 arttı
Konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 96 arttı
İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı
İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı
Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası
Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası
Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Kamyonlar durursa ekonomi durur
Kamyonlar durursa ekonomi durur
Cem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koydu
Cem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koydu
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
Gelire ve araca göre ceza gündemde
Gelire ve araca göre ceza gündemde
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programın (TYP) süresi uzatıldı
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programın (TYP) süresi uzatıldı
En yüksek sıcaklık 49,5 ile o ilçede ölçüldü
En yüksek sıcaklık 49,5 ile o ilçede ölçüldü
Denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Kadıköy'de sır ölüm: Görgü tanıkları konuştu, avukat tutuklandı
Kadıköy'de sır ölüm: Görgü tanıkları konuştu, avukat tutuklandı
'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı
'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı
Memurların yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek parası yok
Memurların yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek parası yok
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sıkıştığı otomobilde yaklaşık 400 kilometre seyahat eden kediyi vatandaşlar kurtardı

Kurtarıldığı araçtan çıktıktan sonra başka bir aracın motoruna sığınan kediyi saklandığı yerden bir çocuk çıkardı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 07:43, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 07:33
Yazdır
Sıkıştığı otomobilde yaklaşık 400 kilometre seyahat eden kediyi vatandaşlar kurtardı

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir dinlenme tesisinde aracın far bölümüne sıkıştığı fark edilen kedi, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra girdiği yandaki aracın altından ikinci kez kurtarıldı.

06 BD 7932 plakalı otomobiliyle Ordu'dan Ankara'ya seyahat eden Recep Cingöz, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.

Aracından indiği sırada motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden Cingöz, kaputu açtığında bir yavru kedinin aracın motor bölümüne sıkıştığını fark etti.

Yavru kedi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 10 dakika süren uğraşın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra aracın yanında park halindeki Bilal Saygılı'ya ait GD 130 PV Fransa plakalı araca saklandı.

Vatandaşlar bu kez yavru kediyi diğer aracın altından çıkarmak için seferber oldu.

Aracın takımlarının bulunduğu alana sıkıştığı belirlenen kedi, aracın altına giren çocuk tarafından çıkarıldı.

Yavru kedi tesiste gözlem altına alındı.

Sürücü Recep Cingöz, AA muhabirine, Ordu'dan hareket edip, Sungurlu'ya kadar geldiklerini belirterek, "Sungurlu'da araçtan kedi sesi geldiğini fark ettik. Aracın sağına soluna baktık, arabanın içinde bir kedi yavrusu vardı. İlk önce köpek sesi vererek çıkarmaya çalıştık. Köpek sesine tepki vermedi, kedi sesi verdik. Kedi sesine tepki verdi ve bir arkadaşımız kediyi çıkardı. Nerede girdiğini bilmiyorum ama hırpalanmıştı." dedi.

Cingöz, yavru kedinin hayatını kurtarmanın mutluluğuyla yola devam edeceklerini belirtti.

Bilal Saygılı ise yavru kedi ile macera yaşadıklarını belirterek, "Kedi Ordu'dan Sungurlu'ya kadar gelmiş. Burada benim arabamın motoruna girmiş. Benim küçük oğlanla operasyon yaptık. Benim küçük oğlan kediyi kurtardı." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber