AK Parti gençlere verdiği vaatler için düğmeye bastı
AK Parti'nin seçim öncesi gençlere yönelik verdiği vaatler hayata geçiyor. İlk etapta vergisiz cep telefonu ve bilgisayar vaadi ile 10 GB ücretsiz internet sözü yerine getirilecek.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 08:15, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 08:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi gündeme getirilen sözlerin bir an önce uygulamaya girmesi için talimat verdi. Edinilen bilgilere göre, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında aralarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bulunduğu ilgili Bakanlarla toplantı yapıldı.
İlk etapta üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanması konusunda adım atılacak. Toplantıda, bu uygulamadan açık öğretimde bulunanların yararlanıp yararlanmayacağı üzerinde de duruldu. Bazı kurumların temsilcileri, açık öğretimde okuyanların kapsam dışı tutulmasına yönelik öneri getirdi.
YÜCEL KAYAOĞLU