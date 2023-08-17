AK Parti gençlere verdiği vaatler için düğmeye bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi gündeme getirilen sözlerin bir an önce uygulamaya girmesi için talimat verdi. Edinilen bilgilere göre, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında aralarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bulunduğu ilgili Bakanlarla toplantı yapıldı.

İlk etapta üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanması konusunda adım atılacak. Toplantıda, bu uygulamadan açık öğretimde bulunanların yararlanıp yararlanmayacağı üzerinde de duruldu. Bazı kurumların temsilcileri, açık öğretimde okuyanların kapsam dışı tutulmasına yönelik öneri getirdi.

YÜCEL KAYAOĞLU