Kocatepe'den sonra skandal görüntülerin yeni adresi Malatya: Dans edip, minberde poz verdi

Türkiye Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan çekimi tartışırken, skandal bir görüntü de Malatya'dan geldi.

Camiye giren genç bir kız imamın kıyafetlerini giyerek cami içinde dans etmeye başladı.

İMAMIN KIYAFETLERİYLE CAMİDE DANS ETTİ

İmamın kıyafetleriyle bir süre dans eden kız, daha sonra minbere çıkıp ayaklarını korkuluklarının üzerine atıp poz verdi.

Rezil görüntüler sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Birçok kullanıcı görüntülerle ilgili işlem yapılması çağrısında bulundu.

KOCATEPE CAMİİ'NDEKİ REZİLLİĞE ADLİ KONTROL

Öte yandan sadece birkaç gün önce Kocatepe Camii'nde çekilen skandal fotoğraflar Türkiye'nin gündemine oturmuş, sanat adı altında başörtüsü, takke ve tesbihi 'aksesuar' olarak kullanan model ve fotoğrafçı dini değerleri ayaklar altına almıştı.

Tepkilerin ardından ikili hakkında başlatılan soruşturma, adli kontrol kararı ile sonuçlanmıştı.