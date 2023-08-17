4 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 39 zanlı yakalandı

Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Kamuda tasarruf artıyor
Kamuda tasarruf artıyor
Tedbirler etkisini gösterdi, 2. el otoda düşüş başladı
Tedbirler etkisini gösterdi, 2. el otoda düşüş başladı
Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı yapılacak
Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı yapılacak
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! 1 polis şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! 1 polis şehit oldu
'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerekiyor'
'Türk Medikal Kurtarma Timi' çalışmalarına acil olarak başlamamız gerekiyor'
Togg'lar İstanbul'da sahiplerini bekliyor
Togg'lar İstanbul'da sahiplerini bekliyor
Kafa kafaya feci kaza: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı
Kafa kafaya feci kaza: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere uyarı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere uyarı
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödeme daha pahalı
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödeme daha pahalı
Memura ikinci teklif yarın: Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu
Memura ikinci teklif yarın: Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Cem Küçük'ten emekli maaşı hesabı! En az 15 bin TL olmalı
Cem Küçük'ten emekli maaşı hesabı! En az 15 bin TL olmalı
Konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 96 arttı
Konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 96 arttı
İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı
İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladı
Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası
Sahipsiz köpek saldırısı için belediyeye tazminat cezası
Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
'Depremden etkilenen kentlerde zorunlu telafi eğitimi yapılacak'
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyor
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Cumhurbaşkanlığı forsu ile yeni dolandırıcılık!
Kamyonlar durursa ekonomi durur
Kamyonlar durursa ekonomi durur
Cem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koydu
Cem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koydu
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
Gelire ve araca göre ceza gündemde
Gelire ve araca göre ceza gündemde
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programın (TYP) süresi uzatıldı
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programın (TYP) süresi uzatıldı
En yüksek sıcaklık 49,5 ile o ilçede ölçüldü
En yüksek sıcaklık 49,5 ile o ilçede ölçüldü
Denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Ana sayfaHaberler Terör

4 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 39 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerden 26'sının tutuklandığını, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 09:29, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 09:30
Yazdır
4 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 39 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 39 zanlıdan 26'sının tutuklandığını, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Antalya, Balıkesir, İzmir ve Muğla il jandarma komutanlıkları tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5'i yabancı uyruklu olmak üzere 39 göçmen kaçakçısı yakalandı. Bunlardan 26'sı tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya, açıklamasında, "Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber