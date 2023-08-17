17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 17 Ağustos 1999 saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı.

İstanbul'da 1880 kişinin yaralandığı depremde 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi.

Kentte ayrıca 3 bin 171 okuldan 820'si hasar gördü. Bunların 118'i orta, 13'ü ağır hasarlı olarak belirlendi. İstanbul'daki 10 bine yakın kamu binasının 1137'sinde az, 387'sinde orta, 37'sinde ise ağır hasar oluştu.

İstanbul'da depremden en çok zarar gören yer Avcılar oldu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar meydana geldi.

Bakanlıklar ile TOKİ ve diğer kurumların işbirliğinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla depremin yaraları büyük oranda sarıldı.

TOKİ, belediye ve özel sektör tarafından yıkımın yaşandığı kentlerde, deprem yönetmeliğine uygun binlerce yeni konut inşa edildi.

Başta okullar ve hastaneler gibi kamu binaları olmak üzere hafif hasarlı binalar depreme karşı güçlendirildi.

- Kocaeli'de birçok ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Binlerce insanın yaşamını yitirdiği, ev ve iş yerinin yıkıldığı Kocaeli'de, depremin ardından facianın acı izleri ortadan kaldırıldı.

En ağır yıkımın yaşandığı şehirde deprem yönetmeliğine uygun binlerce konut inşa edildi.

Nisan ayında hizmete açılan Kocaeli Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak hizmet veriyor.

Depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olan Kocaeli Şehir Hastanesi, bölgenin "sağlık üssü" olma yolunda ilerliyor.

Kocaeli'de hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi" kapsamında kentteki riskli alanlar tespit edildi, binlerce bağımsız birimle ilgili etüt raporu hazırlandı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Gölcük, Körfez, Derince ve İzmit başta olmak üzere birçok ilçede yeni projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda yapı stoku açısından en riskli bölgelerden biri olan Cedit Mahallesi'nde başlatılan "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" ile 1105 hak sahibinin evleri yeniden yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesince finanse edilen projede, riskli 494 binanın yıkılmasının ardından kent tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projesi hayata geçiriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü işbirliğinde hazırlanan "Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi" kapsamında "acil müdahale" ve "erken uyarı" sistemi kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim" Projesi kapsamında vatandaşlara kendi mahallelerinde afetlerle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

- Kocaeli, Türkiye'nin rekor ihracatına en güçlü katkı veren kentlerden biri oldu

Limanları ve üretim tesisleriyle Türkiye'nin uluslararası ticaretinde önemli yere sahip olan Kocaeli, depremin ardından geçen 24 yıllık süreçte ihracatını büyük oranda artırdı.

"Sanayi kenti" Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketler, 2022'de 183 ülke ve bölgeye 19 milyar 238 milyon 880 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve depolama, kara, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran Kocaeli, Türkiye'nin 2022'deki rekor ihracatına en güçlü katkı veren kentlerden biri oldu.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen mallar, dünyanın dört bir yanından talep gördü.

Türk imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 15'ine ev sahipliği yapan kent, Türkiye'nin ihracat hedefine en güçlü katkıyı veren iller arasında bulunuyor.

Otomotiv endüstrisinin merkez şehirlerinden Kocaeli'deki fabrikalarda geçen yıl montaj hatlarından günde 1563 taşıt indiriliyor.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisine ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün kalbinin attığı şehir oldu.

Kentteki saatlik, günlük ve haftalık otomotiv üretim verilerine göre İzmit, Başiskele, Gölcük ve Çayırova'daki tesislerde kurulu bantlardan ortalama olarak saatte 65, günde 1563, haftada ise 10 bin 946 araç iniyor.

Kocaeli'de üretilip ihraç edilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 48 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin sanayi merkezlerinden Kocaeli'de üretilen malların dünya pazarlarına ulaşmasında önemli rol oynayan Kocaeli limanları da dünyanın en eski ve prestijli yayım organı "Lloyd's List" tarafından ilk 100 liman arasında gösterildi.

- Sakarya

Depremde en büyük yıkımın yaşandığı ikinci il olan Sakarya, yapılan çalışmalarla depremin izlerini sildi.

Afet sonrası başlatılan çalışmalarla 15 Temmuz Camili, Korucuk ve Karaman mahallelerinde Valilik ve diğer resmi kurumların da içerisinde bulunduğu "yeni yerleşim bölgesi" oluşturuldu.

Deprem yönetmeliğine uygun konutlar inşa edilirken Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen sosyal alanlarda vatandaşlar keyifli vakit geçiriyor.

Marmara Depremi'nin ardından hayata geçirilen ve kararlılıkla uygulanan "yatay mimari" ile çok katlı bina yapılmasına müsaade edilmezken, kent halkı yönetmeliğe uygun inşa edilen konutlarda güvenle yaşamlarını sürdürüyor.

Kentte, kentsel dönüşüm çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda Erenler ilçesine bağlı Yenimahalle ve Küpçüler mahallelerinde 666 dönüm alanda 9 etaptan oluşan "Erenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi" hayata geçirildi. Yıkılanların yerine yapılan konutlar hak sahiplerine verilirken belediye bütçesiyle etap etap gerçekleşen projede çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesince muhtemel afetlere hazırlıklı olunması ve afet durumunda kriz merkezi olarak kullanılması amacıyla 9 şiddetinde depreme dayanıklı Afet Koordinasyon Merkezi inşa edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte olası bir depremin neden olacağı hasarların önceden tespiti için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 180 bin 84 binada risk tespit çalışması yapıldı.

Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinin başladığı yapılardaki vatandaşların, üretilecek rezerv konutlara yerleşmesi sağlanacak.

- Sakarya ihracat sıralamasında 8'inci sırada

Sakarya'da sanayici ve yatırımcılara sağlanan teşviklerle iş dünyası da adeta ayağa kaldırıldı. Sakarya'nın 1999'da 180 milyon dolar olan ihracatı, yatırım ve teşviklerle 2022'de 4,9 milyara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2020'de 4 milyar 459 milyon 883 bin dolar ihracat gerçekleştiren kent, geçen yıl 30'u aşkın sektörde 158 ülke ve 13 serbest bölgeye 4 milyar 930 milyon 360 bin dolarlık dış satış yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.

Türkiye'de geçen yıl en çok dış satış yapan 8'inci kent olan Sakarya, bu yılın 7 ayında 3 milyar 207 milyon 353 bin dolar ihracat yaptı.

Kentte 1999'da 1 olan organize sanayi bölgesi sayısı, bu süre zarfında 5'i başvuru aşamasında olmak üzere 14'e ulaştı.

Karasu ilçesinde 2017 yılında hizmete açılan Batı Karadeniz'in en büyük limanlarından Karasu Limanı da kentin ihracatına katkı sunuyor. Karasu Limanı, 2017'den itibaren birçok farklı yüke ve müşteriye hizmet vererek, geniş hinterlandı ile ülke ekonomisine 2022 itibarıyla yaklaşık 8,97 milyar dolar ticaret hacmi sağladı.