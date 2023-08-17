Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 09:51, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 09:58
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
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Motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,34 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.