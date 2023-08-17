Dolar 27,10 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 27,10 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 17:40, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 18:07
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,0600
|27,0610
|27,1010
|27,1020
|Avro
|29,5190
|29,5200
|29,5070
|29,5080
|Sterlin
|34,4900
|34,6030
|34,6070
|34,7200
|İsviçre Frangı
|30,7620
|30,8320
|30,8530
|30,9230
|ANKARA
|ABD Doları
|27,0300
|27,0800
|27,0710
|27,1210
|Avro
|29,4790
|29,5390
|29,4670
|29,5270
|Sterlin
|34,4300
|34,6300
|34,5470
|34,7470