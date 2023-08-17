Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?

Cumhuriyet Gazetesi bir kaç gün önce tüm Türkiye'yi şok eden bir manşetle çıktı. "Soruşturulan İsme Koltuk"

Haber şu şekildeydi:

"Birkaç hafta önce, haziran ayında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un özel kalem müdürü olarak atadığı Silvan Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişi tarafından FETÖ soruşturması yürütüldüğü ortaya çıktı.

Yılmaz hakkındaki soruşturma kararına Cumhuriyet ulaştı. Buna göre HSK 1. Dairesi, 26 Nisan 2022'de, Yılmaz'ın da arasında olduğu, bir kısmı görevden ihraç edilen ancak daha sonra geri dönen 146 hakim ve savcı hakkında 'FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları' gerekçesiyle inceleme izni verilmesini kararlaştırdı.

'FETÖ ile irtibat ve iltisak' iddiasının yanı sıra kararda, ÖSYM tarafından 25 Aralık 2011'de yapılan ve FETÖ mensuplarınca ele geçirilerek kendi yandaşlarına verildiği belirtilen Adalet Bakanlığı adli yargı hakim ve savcı adaylığı yarışma sınavına da işaret edildi. Kararda yer alan isimlerin, 'sınav sorularının sınavdan önce kendilerine verilmesi suretiyle hileli şekilde başarılı olduğu' öne sürüldü.

HABERDE SUÇLANAN İKİ KİŞİDEN DE GÖRÜŞ ALINMAMIŞTI

Haber iki kişi net bir şekilde suçlanmaktaydı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve özel kalem müdürü Seçkin Yılmaz. Ancak habercilik etiğine dikkat ettiğini internet sitesinden yayımlayan gazete bu iki kişiden de görüş almamıştı.

Görüş alınsaydı, haberde geçen soruşturmaların tamamlandığı ve Seçkin Yılmaz'ın aklandığı ortaya çıkacak ve belki de böyle bir haber yapılmayacaktı. Ancak gazeteci kurnazlığıyla, muhtemelen de soruşturmanın da tamamlandığı bilinmesine rağmen sadece bilgilerin bir kısmı yayınlanmış ve kamuoyu algısı yönlendirilmeye ve Seçkin Yılmaz'a itibar suikasti yapılmaya çalışılmıştır.

SEÇKİN YILMAZ'IN KAZANDIĞI 4 SINAVDAN MÜLAKAT NEDENİYLE FETÖCÜLERCE ELENMİŞ

1986 yılı Yozgat Akdağmadeni doğumlu Seçkin Yılmaz, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş. 6 ay Zeytinburnu Belediyesi'nde avukatlık yapmış.

2009, 2010, 2011 yıllarında Adli Yargı Hakimlik ve Savcılık yazılı sınavlarını sırasıyla 80.3, 74.7 ve 78.4 puanlarla geçmiş. Yazılı sınavları başarıyla geçmesine rağmen üç mülakatta da elenmiş. 2013 yılında Adalet Bakanlığı'nın "Adalet Uzman Yardımcılığı" yazılı sınavını geçmiş ama yine mülakatta elenmiş. Dört kez mülakatlarda elenmiş.

YILMAZ, HSYK'DAKİ FETÖ AĞIRLIĞI SONA ERDİKTEN SONRA MÜLAKATLARDA BAŞARILI OLABİLMİŞ

17/25 Aralık 2013 operasyonlarından ardından 2014'te HSYK'daki FETÖ ağırlığının dağılmasından sonra 30 Mayıs 2015'te girdiği Adli Yargı Hakim ve Savcılık yazılı sınavı ve sonrası mülakatta da başarılı olmuş.

2015'te sınavları kazanmış, ataması ise 15 Temmuz 2016 sonrası 17 Ekim 2016'da kura çekimi ile yapılmış. 2 Temmuz 2020'ye kadar İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savcılık yapmış, ardından Trabzon Maçka'ya atanmış. 29 Haziran 2021'de ise Silvan Başsavcılığı görevine tayini çıkmış. 22 Haziran 2023 tarihine kadar da bu görevi sürdürmüş.

RAPOR BİTMİŞ, AKLANMIŞ

Hakkındaki soruşturma, FETÖ'cülerin 2011'de kopya ile geçtiği sınavı onun da kazanmış olması. O sınavı kazanıp halen hakim ve savcılık yapanlar hakkında inceleme başlatılmış.

Oysa Yılmaz, 2009, 2010'da olduğu gibi 2011'de de yazılı sınavı geçmiş ama mülakatta elenmiş. 2015 yılında girdiği sınavları kazanmış, 2016'da savcı olarak ataması yapılmış.

Kısaca, 2009, 2010, 2011'de yazılı sınavı geçmesine rağmen yargı camiasında etkin olan FETÖ'cülerin her mülakatta elediği Seçkin Yücel, 2014'te FETÖ'nün HSK'daki ağırlığını kaybetmesi sonrası 2015'te girip başarılı olduğu sınav sonucunda 2016'da savcılığa başlayabilmiş.

Nitekim HSK 1. Dairesi verilen soruşturma izni üzerine hazırlanan başmüfettiş raporunda da bu durum tespit edilmiş. Böylece Seçkin Yılmaz hakkında hakimlik ve savcılık yazılı sınavlarındaki kopya iddialarına ilişkin olağandışılık raporuna göre yapılan genel incelemede soruşturma kapsamında, HSK tarafından "Soruşturma yapılmasına yer olmadığı" kararı çıkmış.

Yani soruşturma tamamlanmış, Seçkin Yılmaz aklanmış. Özel kalem müdürü olarak atanması tarihi itibarıyla ve halen hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma da bulunmuyor.

YALAN HABERİN KAZANANI FETÖ

Gazeteci Nedim Şener, Cumhuriyet Gazetesindeki haberle ilgili şu değerlendirmesinde "Peki ne anlamamız gerekiyor? En önemlisi yargı içinde her siyasi görüşten hakim ve savcı olduğu gibi asıl önemlisi herkesin bildiği organize grupların varlığı. Bunların başında Hakyolcu, Menzilci ve kripto FETÖ'cüler geliyor. Başka gruplar da var ama Hakyolcu, Menzilci gibi kimliklere bürünen FETÖ'cülerin varlığı büyük tehlike. İşte bu haber bize yargıda etkin olmak isteyen grupların medya üzerinden bir savaş yürüttüğünü gösteriyor. Milli Eğitim'de, Sağlık'ta devletin güvenlik bürokrasisi gibi yargı içinde de gruplaşmalar ve güç sahibi olma savaşı devam ediyor. Yargıda halen FETÖ'nün temizlenmediğini en iyi yargı camiası biliyor. İşte eksik ve yanlış bilgilerle Cumhuriyet'in manşetine kadar çıkan bu haber bunun yansıması. Özellikle FETÖ ile mücadele ediyor görüntüsü veren ama asıl amacı hedef aldığı siyasetçi ya da hükümet hakkında "FETÖ ile mücadele edilmiyor" algısı yaratmak amacıyla bu yapılar gazetecileri kullanıyor. Bunun için aklanma ile bitmiş bir soruşturmanın devam ettiğini yazarak, sadece haksızlık yaparak Seçkin Yılmaz hakkında soru işareti yaratmıyor, gazeteciliğine de zarar veriyor. Dün Cumhuriyet'i taradım, bir gün önce manşet olan haber ile ilgili tek satır devam haberi yapılmamış. Ama bu haberi eksik aktaranlar, eksik habercilik yapan, yalanı yayanlar amacına ulaşmış oldu. Peki bundan kim kazandı? Tek kazanan FETÖ'cüler oldu, yalan bir haberle FETÖ ile mücadeleye bir darbe daha vurdu." dedi.