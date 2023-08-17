Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 11:13, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 11:14
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.D. ve H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.