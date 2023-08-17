Altının kilogramı 1 milyon 706 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 637 bin lira, en yüksek 1 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1 milyon 706 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 702 milyon 467 bin 152,77 lira, işlem miktarı ise 1.623,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 703 milyon 834 bin 281 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi , İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: