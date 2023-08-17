Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Sanalp ile Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde şehit olan polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp ile Van'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 12:03, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 12:04
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sanalp ile Van'da icra edilen spor faaliyetinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Güngör'ün ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.