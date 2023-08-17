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İşsizlik oranı 20 çeyrek sonra tek haneye geriledi

İşsizlik 2018'in birinci çeyreğinde yüzde 9,9 olarak hesaplanırken, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,7 olarak kaydedildi- 20 çeyrek sonra tek haneye gerileyen işsizlik, 2014 yılının ikinci çeyreğindeki seviyelerine düştü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 12:52, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 12:53
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İşsizlik oranı 20 çeyrek sonra tek haneye geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,7'ye gerileyerek 20 çeyrek sonra yeniden tek haneye düştü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı ise söz konusu dönemde yüzde 9,7 olarak hesaplandı. Böylece işsizlik oranı 20 çeyrek aranın ardından yeniden tek haneye düşmüş oldu. Ayrıca anılan oranla işsizlik 2014'ün ikinci çeyreğindeki seviyesine düştü.

- Deprem sonrası işsizlik oranı hesaplamasında revizyon

Hanehalkı İşgücü Araştırması şubat ve mart aylarına ilişkin anket uygulaması, ülkede yaşanan deprem felaketi nedeniyle bazı illerde yapılamadığından, yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandı.

Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren anket uygulaması, depremden etkilenen iller de dahil olmak üzere ülke genelinde uygulanabildi ve bu sebeple standart ağırlıklandırma işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca ilgili aylar için deprem etkisinin göstergelere yansıtılabilmesi amacıyla ek bir anket uygulaması yapılarak 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin arındırılmamış ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sonuçlar yeniden hesaplanarak geriye dönük olarak ilgili istatistiksel tablolarda ve veri tabanında revize edildi.

Deprem felaketi nedeniyle anket uygulaması gerçekleştirilemeyen iller (Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye) için ilgili düzeyde kır-kent bazında birleştirmeye gidildi, cevapsızlık düzeltmesi ve dışsal dağılım kontrolleri buna göre yapıldı. Söz konusu yöntemsel değişiklik, bu illerden veri alınamaması nedeniyle geçici bir süre için uygulanıyor.

Bu çerçevede, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,9 olarak açıklanan işsizlik oranı, revizyonun ardından yüzde 10 olarak kayıtlara geçti.

- TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1. Çeyrek

9,4

10,5

10,2

11,9

9,9

13,8

12,8

12,9

11

10

2. Çeyrek

9,7

10,3

10,4

11,2

10,5

13,7

13,6

12,4

10,7

9,7

3. Çeyrek

10,1

10,1

11,3

10,5

11,1

14

13,2

11,6

10

4. Çeyrek

10,4

10,2

11,7

10,1

12,2

13,4

12,9

11

10,2

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