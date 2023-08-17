İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla hazırlanan yeni liste, İstanbul Valiliğinin onayının ardından işleme konuldu.

Yeni atamalara göre, Barış Çukur İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Birinci Bölge İlçelerden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı, Hüseyin Güleç İkinci Bölge İlçelerden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı, Hakan Demir Üçüncü Bölge İlçelerden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı, Ömer Faruk Ataş İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına getirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü, Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına Zafer Baybaba, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Fatih Doğan, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü, Polisevi Şube Müdürlüğü, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Ercan Özmen getirilirken, Filibya Saral Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına, Nilgün Selvi Eğitim Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına, Neslihan Türkün Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, İnterpolEuropol Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.

Murat Çaykara Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü, ilde bulunan sabit ve bekleme yapılan noktaların kontrolü ve koordinasyonundan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı, Serkan Kılınç Personel Şube Müdürlüğü, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı, Taner Ertürk Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı, Göksel Önder Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı, Turan Çelik Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Polis Arama Kurtarmak (PAK) Şube Müdürlüğü, Kalekollar Kontrol ve Koordinasyonundan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı, Abdullah Afacan Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğü, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı, Murat Sevgi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı, Hüseyin Ağca İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı, Necati Aktuğ Şahin Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

- 20 Şube Müdürlüğünde yeni görevlendirmeler yapıldı

Görev listesine göre, Lütfü Doğan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü olurken, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Azmi İlker Çiftçi vekaleten Turizm Şube Müdürü, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Kaya vekaleten Polis Arama Kurtarma (PAK) Şube Müdürü, Abdülkadir Gürbüz Deniz Limanı Şube Müdürü, Adem Oral Eğitim Şube Müdürü, Sema Şahin Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü, Alper Erdem Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü, Rıdvan Varlı Güvenlik Şube Müdürü, Murat Aydın Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü oldu.

Mustafa Parasız İstanbul Havalimanı Şube Müdürü, Hakan Erişmiş İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü, Hakan Dulkadir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü, Kenan Akgöllü Koruma Şube Müdürü, Mevlüt Karaaytu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Resul Karaca Özel Güvenlik Şube Müdürü, Nuriye Okyay Personel Şube Müdürü, Erdoğan Dede Polisevi Şube Müdürü, Ahmet Emrah Donbay Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Emine Örs Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü ve Esma Yavaşça Strateji Geliştirme Şube Müdür Vekili olarak atandı.

- 11 ilçeye yeni müdür ataması yapıldı

Yapılan yeni görevlendirmelerle Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne Uğur Kurak, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ömer Ünver, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ali Osman Turhan, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne Zafer Mete, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hakan Alpaslan Kırbaş getirilirken, Engin Süngü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Dolunay Kaya Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Serkan Gömce Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Muhammet Hanifi Zengin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Ömer Erhan Konanç Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Serkan Arslan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin edildi.