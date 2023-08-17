Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin Anadolu Sohbetleri programında gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan üç fabrikadan yaklaşık 3 bin Şireci işçisinin düşük zam verilmesine karşı geçen hafta başlattıkları iş bırakma eylemi gündemde çok yer aldı. Burada görüşme için fabrikaya gelen Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in işçilerle olan görüntüleri "işçilere karşı fabrika sahibini savundu" diye çok konuşuldu. Belediye başkanı Fatma Şahin gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya gelip yaşanan olay hakkında açıklamalarda bulundu.

3 bin işçinin yüzde 75'i benim konuşmamdan sonra hızla içeri girdiler, başkanım söylüyorsa doğrudur ne gerekiyorsa yapacaktır, işverende sen ne diyorsan onu yapacağım diye aktaran Şahin'in açıklamaları şu şekilde;

Gaziantep ekonomisine baktığımız zaman Gaziantep, organize ve sanayi şehre Cumhurbaşkanımız geldiği zaman biz korona döneminde 300 tane fabrika açtık. kimse buna inanmadı. Olağanüstü bir büyüme gücümüz var bizim hem iş dünyasını hem işçinin hakkını hukukunu korumak gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın 3 gün önce söylediği hayat pahalılığında kaynaklı satın alma gücü paritesinde yönetilmesi, ve sabit gelirin elindeki maaşın temel ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. İşçinin hakkı talebi budur. İşveren bu konuda çok zor bir dönemden geçtiğini aktarıyor, kredi bulmada zorlanıyorum diyor. Örneğin Özbekistan pamuğu geldiğinde zaman iplik üreticisi olarak ben zorlanıyorum diyor, onunda kendine ait sorunları var onunda çözülmesi gerekiyor. Dolasıyla biz hem işçinin hem işverenin hakkını ve hukukunu koruyarak Türkiye yüzyılı, üretimin yüzyılıdır diyoruz. Üretimin ihracatın yatırımın ve istihdamın, yeni istihdam alanları üretmemiz gerekiyor. Böyle konuya baktığımızda 6 gündür devam eden ve hakikaten bir çatışma alanına dönmüş, bunuda bazı grupların fırsatçılık yaptığı, ikisini birbirine (işçi ve işveren) karşı karşıya getirildiği bir durumda vardı. Bana oy vermeyenlerinde belediye başkanıyım insanların canı malı ailesi bana emanet. Olaylar devam ederken aileler aradı, dediler ki başkanım buraya sen girdiğin zaman ancak bunlar bir araya gelecek, çünkü her gün biraz daha kötüleşiyor. İşveren aradı başkanım istersen sen gel bunlar ancak seni dinlerler dedi. Gittiğimde de çok gergin bir ortam vardı. Bir taraftan işçiler, bir tarafta işveren o ikisinin bir araya gelip anlaşması gerekiyordu. Ben orada 20 yıldan beri çalışıyorum ve onlar ne yaptığımı bilirler, güvenirler bu çok önemli bir şey. Ben söylediğim zaman benim ne söylemek istediğimi ağzımdan çıkan sözün arkasında duracağımı bilirler. 3 bin işçinin yüzde 75 benim konuşmamdan sonra hızla içeri girdiler, başkanım söylüyorsa doğrudur ne gerekiyorsa yapacaktır dediler. İşverende sen ne diyorsan onu yapacağım dedi. Biz sana güveniyoruz senin adaletine hakemliğine güveniyoruz dedi. İşte burada ne grev kırıcılığı söz konusu ne de patron yanlısı olması söz konusu. Ama bu bazı basın yayın organlarına yanlış yansıtıldı. Tam tersi bizim ikisiyle birlikte organizeyi sağlıklı bir şekilde Türkiye yüzyılını, üretim yüzyılını ihracat, istihdam devam ettirmek için ikisinindi hakkını korumak gerekiyor, ve ben belediye başkanı olarak ikisinin de hakkını korumak zorundayım. Onlarda beni tanıdıkları için sözüme güvendiler ve hızlı bir şekilde işlerine geçtiler İşverende verdiği bütün sözleri tuttu. şu anda iki tarafta mutlu bir şekilde devam ediyor. İşveren kesinlikle kimseyi işten çıkarmayacağım dedi. Bunun daha sonra domino etkisi yapılacak olan organize geneline yayılması çok büyük bir tehlike idi. Çünkü üretimin devam etmesi gerekiyordu hem bu şehirde hem bu ülkede. Bir çok gelebilecek tehlikeyi önlediği dair genel bir kanat var iş dünyasında. "