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AK Parti'den 22. kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama

"22. yılımızın ana sloganı 'AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında' olarak belirlenmiştir. Bu sloganla AK Parti'nin, birilerinin iddia ettiği gibi yorgun bir parti olmadığını, sürekli yenilenen taze bir kurumsal karakter ve diri kadrolara sahip olduğunu tekrar ortaya koymuş olacağız"- "Kurulduğu ilk günden itibaren partimize, bir son tüketim tarihi belirlemeye ve ömür biçmeye çalışanlar olmuştur. Onlar bilmelidir ki AK Parti henüz 22 yaşındadır ve bu ülkede umutları yeşertmeyi, millete hizmet etmeyi sürdürecektir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 13:54, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 13:55
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AK Parti'den 22. kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "22. yılımızın ana sloganı 'AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında' olarak belirlenmiştir. Bu sloganla AK Parti'nin birilerinin iddia ettiği gibi yorgun bir parti olmadığını, sürekli yenilenen taze bir kurumsal karaktere ve diri kadrolara sahip olduğunu tekrar ortaya koymuş olacağız." dedi.

Dağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere sabır diledi.

AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de milletin sinesinden doğduğunu ve "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" diyerek siyasi arenadaki yerini aldığını anımsatan Dağ, siyasi, sosyolojik, ekonomik istikrarsızlık ve kaosun hakim olduğu bir dönemde milletin yegane umudu olan AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözünü verdiğini ve o günden sonra Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyledi.

- Kutlama programı 24 Ağustos'ta

Dağ, nice badireler, zaferler ve hizmetleri geride bıraktıkları 22 yıl boyunca milletin her bir ferdine dokunma başarısı gösterdiklerini, bu başarının sağlanmasında on binlerce isimsiz kahraman ve büyük AK Parti ailesinin fertlerinin sorumluluk aldığını belirtti.

AK Parti'nin, Türkiye siyasetinde birliktelik, kardeşlik ve vefanın temsilcisi olarak varlığını güçlü şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:

"Bu vefa, yalnızca ilk akla geldiğindeki gibi insanın insana gösterdiği vefa değildir. Bu vefa aynı zamanda, tarihimize, ülkemize, doğamıza, milletimize ve değerlerimize karşı gösterdiğimiz vefadır. 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceğimiz program da bu anlayış ve yaklaşımımızdan izler taşıyan bir program olacaktır. Bakanlarımız, MYK ve MKYK üyelerimiz, eski dönem ve mevcut milletvekillerimiz, önceki dönem MYK üyelerimiz, geçmiş dönem TBMM başkanlarımız, kurucu üyelerimiz, büyükşehir ve il belediye başkanlarımız ile kadın kolları ve gençlik kolları MKYK üyelerimizin de aralarında bulunduğu davetlilerden oluşan programımız, saat 17.00'de başlayacaktır. 22. yılımızın ana sloganı 'AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında' olarak belirlenmiştir. Bu sloganla AK Parti'nin birilerinin iddia ettiği gibi yorgun bir parti olmadığını, sürekli yenilenen taze bir kurumsal karaktere ve diri kadrolara sahip olduğunu tekrar ortaya koymuş olacağız."

Dağ, 2023 seçimlerinde temalarını "doğru ve doğruluk" üzerine tesis ettiklerini, "Doğru Zaman, Doğru Adam, Doğru Adamla Yola Devam, Doğru Adımlarla Yola Devam" gibi mottolar kullandıklarını dile getirdi.

24 Ağustos'ta da bu anlayışın bir devamı olarak hem doğruyu ve doğruluğu hem de "henüz" ve "hep" kavramlarını içeren bir motto belirlediklerini vurgulayan Dağ, 7 Ekim'de gerçekleştirecekleri kongrede ortaya koyacakları konseptle yerel seçim sürecini başlatacaklarını ifade etti.

- Davetlilere fidan hediye edilecek

Kuruluş yıl dönümü programında, fidan ve orman temasının kullanılacağını, tüm davetlilere birer fidan hediye edileceğini söyleyen Dağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu fidan hem her daim doğaya ve çevreye sunduğumuz katkının bir sembolüdür hem de umudu ve bereketi ifade eden bir mahiyet taşımaktadır. AK Parti'nin iktidarda bulunduğu süre içerisinde yaptığı işlerin her biri, birer gurur nişanesidir. Bizler, 21 yıldır görev başında olduğumuz her günü, berekete dönüşmesi için milletimizin bize emanet ettiği birer fidan olarak görüyoruz. Dağıtacağımız fidanlar ile her daim umudu ve bereketi diri ve canlı tutma heyecanımızı ifade etmek istiyoruz. 22 yıl önce bu ülkede bir lider, her türlü zor şartlar içerisinde siyasette yeni fidanlar dikti. O fidanlar büyüdü ve bugün bir ormana, nitelikli kadrolara dönüştü. 2023 seçimlerinde yeniden milletimizin teveccühünü kazanmamızın ardından yeni dönemde, yeni fidanlar dikiyoruz. Zamanla bu fidanların hem hizmet ve icraat hem de kadro yönünden gelişip serpildiğini, yeni ormanlara dönüştüğünü hep birlikte göreceğiz."

Dağ, kuruluş yıl dönümü programında, AK Parti'nin Türkiye siyasetindeki 22 yıllık serüvenini ve hikayesini anlatan bir video gösterimi olacağını, Mayıs 2023 seçimleri sürecinde kullanılan şarkıların sanatçılar tarafından seslendirileceğini, programın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarıyla sona ereceğini aktardı.

Genel Başkan Yardımcısı Dağ, AK Parti olarak 21 yılı iktidarda geçen 22 yılda, dünya siyasi tarihine örnek teşkil edecek güçlü bir hikaye yazdıklarını, yazmaya devam ettiklerini belirtti.

- "AK Parti, Türkiye'yi güçlendiren ve büyüten can suyu olmuştur"

"Anadolu ihtilali" manşetiyle tarihe geçen bir süreçte, ülkede çok büyük bir zihniyet devrimini de gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını bildiren Dağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi AK Parti'nin en büyük başarısı, şu veya bu partinin değil, vesayet ve zulüm zihniyetinin iktidarını yıkmış olmasıdır. Liderimizin öncülüğünde ortaya koyduğumuz ve saymakla bitmeyecek birçok altyapı ve üstyapı projesi, ülkemizin gelişimine ve geleceğine verdiğimiz değeri işaret etmektedir. Bununla birlikte, Türkiye'de dokunmadık insan, devlet nezdinde gönlünü kazanmadık kesim bırakmamış olmamız da hem milletimize hem de ülkemize karşı beslediğimiz sevdayı göstermektedir. AK Parti iktidarları ve Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de milletle devleti hemhal eden, kucaklaştıran ve barıştıran bir 21 yılı geride bırakmıştır. Tüm mega projelerin yanı sıra sosyolojik travmaların artık geride kalmasını sağlayan bu başarı, Türkiye'yi ve milletimizi güçlendiren ve büyüten bir can suyu olmuştur."

Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin Türkiye'ye ve bu necip millete duyduğu sevdanın son olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerde millet nezdinde karşılık bulduğunu belirten Dağ, "Milletimiz doğru zaman, doğru adam, doğrusu AK Parti diyerek Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye bir dönem daha yetki vermiştir. Kurulduğu ilk günden itibaren partimize, bir son tüketim tarihi belirlemeye ve ömür biçmeye çalışanlar olmuştur. Onlar bilmelidir ki, AK Parti henüz 22 yaşındadır ve bu ülkede umutları yeşertmeyi, millete hizmet etmeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ, ilerleyen süreçte parti kadrolarında değişimlerin olacağını, üç dönem kuralının önemli olduğunu gördüklerini, yenilenme ve tecrübenin bir arada olmasının partiyi canlı tuttuğunu sözlerine ekledi.

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