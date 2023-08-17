Memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifi belli oldu

İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sadece mali haklar değil sosyal haklara da ilişkin çok sayıda teklif maddesi bulunmaktadır. Bu çerçevede 6. Dönemde toplu sözleşmeler yoluyla kamu çalışanlarının geneline yönelik olarak 53 madde, 11 hizmet kolumuza yönelik olarak 270 madde, toplamda ise 323 madde üzerinde uzlaşmaya varmıştık.

Bugün müzakerelerle geldiğimiz nokta memurlarımız için kazanım sayılacak çok sayıda maddemiz bulunduğunu göstermektedir.

Maaş artışıyla ilgili ikinci teklifimizle birlikte sizlerin talepleri olarak kamu çalışanlarının geneline yönelik iletilen bazı hususlarda kamu çalışanlarımıza önemli bilgiler vermek isterim.

Kamu İşveren Heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam önerildi. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum.

2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda, kamu personelimize yüzde 43'ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 66 aylık dönem zammıyla birlikte ise kümülatif artış oranı ise yüzde 57'yi bulmaktadır."