Galatasaray Başkanı'ndan Beşiktaş'ın transfer videosuna tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini açıkladığı videoda sarı-kırmızılılara ilişkin yer alan görüntülere tepki gösterdi.

Başkan Özbek, Galatasaray Adası'nda Sixt ile yapılan sponsorluk sözleşmesinin imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Beşiktaş'ın paylaşımıyla ilgili şöyle konuştu:

"Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Böyle bir yakıştırma yaparken camiayı iyi tanımak lazım. Galatasaray, 500 yılı aşkın mazisi, gelenekleri ve etik değerleri olan bir kurum. Bu ülkeye değerli devlet adamları, bilim insanları yetiştirmiş, her konuda bu ülkenin önünü açan kişilere ev sahipliği yapmış, binlerce gencimize Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in değerlerini öğretmiş bir kurum. Ayrıca onunla da yetinmemiş, bu ülke için canını Çanakkale ve Kafkaslar'da veren talebeleri yetiştirmiş. Hep göğsümüz kabararak, 'Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür.' diyoruz. Cumhuriyet'in yüzü olan bir kurumu bir terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla bir iş birliği varmış anlamına gelecek yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek dünyanın en saçma işi. Büyük bir hadsizlik ve gaf. Bunun Galatasaray'ı tanımamakla ilgili olduğunu düşünüyorum."

Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Özbek, "Bu eli kanlı terör örgütü ile ülkemiz çok büyük sıkıntılar yaşadı. Niye hala bu terör örgütünün değirmenine su taşıyacak şekilde bazı yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz? Bugün ülkenin ihtiyacı bu mu? Ülkesini seven, ülkesine aşık herkesin bu konuda çok duyarlı olması lazım. Ülkeyi bölmeye, insanları kutuplaştırmaya çalışmaktan herkes uzak dursun. Galatasaray Kulübü olarak, açıkçası Beşiktaş Kulübünden bir özür bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sosyal medyada bu provokatif olaya bağlı olarak insanlar infial halindeydi"

Galatasaray Kulübü Başkanı, sarı-kırmızılı camiayı Beşiktaş'a yanıt vermemeleri konusunda uyardı.

Dursun Özbek, camiasına seslenerek, "Dün akşam sosyal medyada bu provokatif olaya bağlı olarak insanlar infial halindeydi. Buna ne gerek var? Beşiktaş ile 100 yıldan fazla süredir yeşil sahalarda rekabet ediyoruz, bir kardeşliğimiz var. Onların büyüklerine, kurucularına her zaman saygılıyız. Beşiktaşlı yöneticilere soruyorum; Neden buna ihtiyaç duydunuz, bundan ne elde ettiniz veya fayda sağladınız? Taraftarlarımız, kulübümüz ve çalışanlarımızdan bu konuda sakin olmalarını, bu provokatif kalkışmaya da prim vermemelerini, onlara uymamalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Ülkece birlik ve beraberlik içinde olmak gerektiğini dile getiren Özbek, "Hepimizin birbirimizi sevmesi, Türkiye'nin yeni bir yüzyıla başladığı dönemde, bütünleşmiş ve birleşmiş olmayı isterken böyle bir şeyi paylaşmakla bu ülkeyi bölmenin, ülkeye zarar vermenin yeri ve zamanı değil. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzü, vatanına aşık, vatanını seven insanların topluluğudur. Ancak hiçbir zaman kimsenin yanına yaptıklarını kar bırakmayacağız. Bunun hesabını Galatasaray en son raddesine kadar bu işe sebebiyet verenlerden soracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Fenerbahçe'nin de benzer yakıştırmaları yaptığını hatırlatan Özbek, "Eli kanlı terör örgütü ile Galatasaray'ı ilişkilendirme olayı yeni değil. Daha önce de bir başka kulüp aynı yakıştırmayı yapmaya çalışmıştı. Onlara da, 'Cinayet yerine önce katil gelişmiş.' demiştim. Katil, 'Bu vatandaşı kim öldürdü?' şeklinde soru sorarak kendisini olayın dışına taşımaya çalışırmış. Ben iki olayı da birbirine benzetiyorum. İki olay da birbirinin aynı. Galatasaray'ı eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, dünyanın en saçma ve hadsiz işi. Cinayet mahalline önce cinayeti işleyen gelirmiş." diye konuştu.

- "Tete'de bir problem veya risk görmedik"

Dursun Özbek, Brezilyalı futbolcu Tete'nin transferinde herhangi bir sorun yaşamayacaklarını söyledi.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra kadroya katılan Tete'nin durumuyla ilgili Özbek, "Bu konuda başından beri uluslararası hukukçulardan da yorumlar alarak transferi gerçekleştirdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu transferde herhangi bir problem veya risk görmedik. Tete bizim oyuncumuz. Kısa sürede takıma katılacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Özbek, Chelsea'de forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile ilgili soru üzerine, "Erden bey olayı takip ediyor. Konuyla ilgili bir görüşmeye gitti. Olay çok taze. Detayını bilmiyorum." dedi.

- "Gruplara da kalacağız"

Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacakları iddiasında bulundu.

Yapılan yıldız transferlerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek parayla ilgisi olmadığını aktaran Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray'ın bu sezonki planlamasında ana hedefimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Oradan gelecek çok büyük miktar para var. Ancak biz planlama yaparken Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paranın üzerinde durmadık. Galatasaray'ın ait olduğu yer Şampiyonlar Ligi. Bize yakışan yer orası. Avrupalı rakiplerimiz de böyle söylüyor. Galatasaraysız Şampiyonlar Ligi pek sevilmiyor. Yaptığımız planlamada Şampiyonlar Ligi gelirleri dikkate alınmadı. Galatasaray tarihindeki en yüksek seviyeli sponsorluk anlaşmalarını yapıyoruz. Yıldız transferi, Galatasaray'a yakışan oyuncuların alınması, gruplara kalıp kalmamamızla ilgili değil. Gerekeni her halükarda yapıyoruz. Taraftarımız merak etmesin. Ayrıca gruplara da kalacağız."