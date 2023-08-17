Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polise veda

Silopi Polisevi'nde düzenlenen törenin ardından Ak'ın (51) cenazesi uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Meslektaşları tarafından uçaktan alınan cenaze, Hocacihan Mahallesi'ndeki Tatbikat Camisi'ne götürüldü.

Burada babalarının tabutu başında uzun süre gözyaşı döken Merve, Tuba ve Burak ile eşi Raziye Ak, yakınları tarafından teselli edildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Metin Ak'ın cenazesi Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 çocuk babası polis memuru Ak, dün görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.