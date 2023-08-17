15 yaşındaki çocuk bozulan vantilatörü tamir etmek isterken öldü

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Erol'un cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, talihsiz çocuğun vantilatör tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekrem Metin Erol isimli 15 yaşındaki çocuğun odasında hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden kardeşleri komşudan yardım istedi.

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