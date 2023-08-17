Türkiye'den Venezuela'ya müzikle dostluk köprüsü

DÜNYADA 70'den fazla ülkenin ilham alarak kendi ülkelerinde de hayata geçirdiği El Sistema, müziği sosyal ve bireysel dönüşümü sağlamak için bir araç olarak kullanıyor. El Sistema, kolektif eğitim metoduyla da benzerlerinden ayrılıyor.



Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Karamanoğlu, El Sistema'nın sanatsal ve sosyal bir proje olarak dünyada başka bir eşinin olmadığını ve 1 milyonu aşan öğrenci sayısıyla oldukça geniş kesimlere ulaşabildiğini, projenin özellikle yoksul, gecekondu semtlerinde yaşayan çocuklara kadar ulaşarak onların bireysel ve ruhsal gelişimlerine yaptığı olumlu katkıdan dolayı oldukça önemli olduğunu kaydetti.



Karamanoğlu, Türkiye'nin Venezuela Çocuk ve Genç Orkestraları ve Koroları Sistemi'ne müzik enstrümanları bağışladığını belirterek, Venezuela'da 1 milyonun üzerinde çocuk ve gence ücretsiz müzik eğitimi veren El Sistema Projesi'nin bir benzerini de Türkiye'de hayata geçirmek istediklerini söyledi.



2021 yılında El Sistema'da yetişmiş 12 bin kişinin katılımıyla dünyanın en büyük orkestrası ünvanını kazanan Venezuela'nın dünyanın en iyi senfoni orkestralarından birine sahip olduğu belirtiliyor. El Sistema, geçen yıl Türkiye'de konserler vermiş ve büyük beğeni toplamıştı.