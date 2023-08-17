Ankara'dan geldiği Samsun'da boğulma tehlikesi geçirdi: Durumu kritik

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 15.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan 3 arkadaşı ile birlikte tatil yapmak Samsun'a gelen Berkant Yumuşak (22), serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören gençler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları sevk edildi.

Yaklaşık 20 dakika boyunca suda aranan genci bir süre sonra vatandaşlar su üzerinde fark etti. Sudan kıyıya çıkarmak için Emniyet ve Sahil Güvenlik dalgıçları adeta zamanla yarıştı. Sudan çıkartılan gence, sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç, yaşam mücadelesi veriyor.