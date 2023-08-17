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Bakan Özhaseki: 1 milyon 905 bin vatandaşımız evlerinin dışında yaşıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilgili, "1 milyon 905 bin vatandaşımız evlerinin dışında yaşıyor. Nerede kalıyorlar? 525 bini konteyner kentlerde, 80 bin kadar vatandaşımız yurtlarda, sosyal tesislerde ve 325 bin ailemize de kira yardımında bulunuyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 18:34, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 18:36
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Bakan Özhaseki: 1 milyon 905 bin vatandaşımız evlerinin dışında yaşıyor

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Bakan Özhaseki, Valiliği ziyaret ederek Vali Gökmen Çiçek ile bir süre görüştü.

Özhaseki, valilik ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2-3 hafta iş yoğunluğundan dolayı Kayseri'ye gelemediğini, yarından itibaren kentte yapılan projeler için çeşitli açılışlar ve temel atma programlarına katılacağını söyledi.

Kayseri'nin bereketli bir şehir olduğunu vurgulayan Özhaseki, kentin çalışıp üreterek birçok iş ortaya koyduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçtiğini ve yaşanan açının çok taze olduğunu anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu depremde 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. 18 şehrimiz etkilendi kolay değil ve 14 milyon insan da bundan muzdarip oldu, zarar gördü. Oralarda kabaca söylemek gerekirse 850 bin bağımsız birim hasar gördü. Ağır hasarlı veya orta hasarlı veya yıkılıyor. Büyük bir kısmı da yıkıldı. Zaten yıkımlar da devam ediyor ve bu depremden sonra haliyle ilk günlerin telaşıyla arama kurtarma işleri, iaşe gibi birtakım oradaki sorunlar, çadır bulmak gibi birtakım meseleler... Bunların hepsini geride bıraktık. Onların hepsinin altından kalktık Allah'a şükür. Bunun altından kalkmak da kolay değildi. 85 milyon seferber oldu. Böyle bir milletin üyesi olmak, ferdi olmak bizim için de onur meselesi. Şimdi 1 milyon 905 bin vatandaşımız evlerinin dışında yaşıyor. Nerede kalıyorlar? 525 bini konteyner kentlerde, 80 bin kadar vatandaşımız yurtlarda, sosyal tesislerde ve 325 bin ailemize de kira yardımında bulunuyoruz. Bizim hükümet olarak özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak birinci işimiz bir an önce deprem bölgesindeki konutları yapmak, vatandaşları o güvenli konutlarına oturtmak, onların duasını almak."

- "850 bin bağımsız birimin yapım maliyeti 100 milyar doları geçiyor"

Bunun için gece gündüz demeden koşturduklarını vurgulayan Özhaseki, "Kolay değil altından kalkabilmek, 850 bin bağımsız birimin yapım maliyeti sadece para olarak düşünüldüğünde 100 milyar doları geçiyor. Türkiye'nin yatırım bütçesinin çok üzerinde olan bir rakam. Bundan dolayıdır ki birçok hayırsever gruplar, konut yaptırmaya da devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta törende, Kayseri'yle ilgili de konu geçtiğinde ben de 250 konuttan bahsettim, Kayserispor söz konusu olduğunda. Allah razı olsun zaten hayırseverleri de ayarlamışlar. Nasip olursa gelecek hafta gidip o temeli de atacağız." diye konuştu.

Ziyaret soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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