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Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Yeni teklifte 2024 için birer puan artış olurken, 2025 teklifi değişmedi. Teklifin gözden geçirilmesini talep eden Memur-Sen, 81 ilde eş zamanlı protesto kararı aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 19:10, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 19:11
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Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen üçüncü kez bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, toplantı öncesi hükümetin ikinci teklifini açıkladı.

İKİNCİ ZAM TEKLİFİ

2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Hükümet 2024 için teklifleri birer puan artırırken, 2025 için değişikliğe gitmedi.

"OCAK AYINDA YÜZDE 43'LÜK ARTIŞ"

Bakan Işıkhan, enflasyon tahminleri dikkate alındığında 2024 Ocak'ta yüzde 43'lük artış öngörüldüğünü, 2024'ün ikinci 6 aylık zammıyla birlikte kümülatif olarak artış oranının yüzde 57'yi bulacağını söyledi.

"3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Bakan Işıkhan teklif öncesindeki konuşmasında şunları söyledi:

"Sadece mali haklar değil, sosyal haklara ilişkin çok sayıda teklif maddesi bulunmaktadır. Bugün müzakerelerle geldiğimiz nokta üzerinde uzlaşacağımız çok sayıda maddemiz bulunduğunu göstermektedir. Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilere 3600 ek gösterge için yetkili konferedasyonla birlikte çalışma yapacağız. Belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Görevde yükselme sınavlarının belli süre ve düzenli aralıklarla yapılması için çalışmaları sürdüreceğiz. Hac izni verilmesi konusu, TOKİ konutlarında evi olmayanlara öncelik verilmesi konusunda paydaşlarımızla yakın istişare içinde bulunacağız."

MEMUR-SEN: TEKLİF GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin ikinci teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

Yalçın şunları söyledi: "Bugün toplu sözleşme görüşmesi kapsamında ikinci teklif sunuldu. Gelen teklifin bir öncekinden 2 puan yükseltilmesi bizim anlaşılmadığımız anlamına geliyor. Şaşkınlıkla karşılıyoruz, teklif gözden geçirilmeli.

Masanın kesintisiz işlemesine gerek var. Bu masada refah payı, görmezden gelinmemeli. Refah payı için herhangi masada bir şey söylenmedi. Masayı sonuna kadar iştleteceğiz, biz çözümden yanayız. Bu zeminde konuşulacak pek fazla bir şey yok ama biz çözümden yanayız. Kamu işveren heyetini yeniden değerlendirme yapmaya davet ediyorum. Tekliflerimiz değerlendirilmezse bir sendika ne yapması gerekirse onu yapacağız."

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de "Başından söyleyeyim, bu teklifin kabul edilmesi mümkün değil. Bu rakamlar, çalışanların derdine derman olmaz." açıklaması yaptı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı 1 Ağustos, ikinci toplantı 14 Ağustos'ta yapılmıştı.

MEMUR-SEN'DEN PROTESTO KARARI

Memur-Sen, akşam saatlerinde yeni bir karar aldı. Sendikanın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor, Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz." denildi.

Sendika, yarın saat 11.00'de 81 ilde kitlesel basın açıklaması yapacak. Basın açıklamaları il temsilcilikleri ve şube başkanlıkları katılımıyla gerçekleştirilecek.

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