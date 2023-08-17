EGM'den Ankara'daki kasten yaralama olayına ilişkin açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bugün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Ankara'daki kasten yaralama olayının 1 ay önce meydana geldiğini ve 5 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 19:41, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 20:25
EGM'nin, eski adı Twitter olan X'ten yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Ankara'da 1 ay önce meydana gelen kasten yaralama olayına ilişkin paylaşımlarla ilgili yapılan araştırma sonucunda bahse konu olayın, husumetli iki grup arasında 21 Temmuz 2023'te gerçekleştiği ve yakalanan şüphelilerden 5'inin tutuklandığı tespit edilmiştir."