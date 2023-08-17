Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı

Bakan Tekin'in "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun." açıklamasına rağmen ikinci il içi/iller arası atamalarla ilgili bir açıklama yapılmadı.



Mazeret başvurularına tercihler aşağıdaki linkten yapılabilecek.

http://personel.meb.gov.tr/www/2023-yaz-tatili-ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-tercih-basvurulari/icerik/1454

Maksut BALMUK

Öğretmen