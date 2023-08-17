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Papaza Kelime-i Şehadet'i hatırlattı, hakkında yasal işlem başlatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Apostolos Andreas Kilisesi'ne turist götüren şoför Mehmet Erol Muvali, görevli papaza Kelime-i Şehadet'i hatırlattı, hakkında yasal işlem başlatıldı. Şoför Muvali, camiye gelen birçok turistin boynundaki haç kolyesi ve ellerindeki istavrozun taciz edici bir durum kabul edilmediğini belirterek, "Benim de kilisede getirmiş olduğum Kelime-i Şehadet'te tahrik taciz edici bir durum yoktur" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 20:43, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 20:45
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Papaza Kelime-i Şehadet'i hatırlattı, hakkında yasal işlem başlatıldı

Karpaz Yarımadası Zafer Burnu'ndaki Apostolos Andreas Kilisesi'nde şoför Mehmet Erol Muvali'nin görevli papazın yanına giderek Kelime-i Şahadet'i hatırlatması tepkiye neden oldu. Muvali sosyal medyada paylaştığı videoda, kilisede Kelime-i Şahadet getirdi ve ardından, "Şimdi de papazın yanına gidelim ve ona Kelime-i Şahadeti hatırlatalım" diyerek görevli papazın yanına gitti. Muvali, papazın yanında durarak Kelime-i Şahadet getirdi. Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu kaldıran Muvali, yanlış anlaşıldığını belirterek, niyetinin kötü olmadığını savundu.

"Dipkarpaz Manastırı'nda yapmış olduğum paylaşımdan dolayı bir sürü hakaret küfür yorum okudum"

Muavili yaptığı açıklamasında, "Dipkarpaz Manastırı'nda yapmış olduğum paylaşımdan dolayı bir sürü hakaret küfür, yorum okudum. Paylaşmış olduğum videoda kötü niyet yok. Taciz yok, hakaret yok, provokasyon yok ve tahrik edici bir davranış yoktur. Video açık ve nettir. Kilisede şehadet getirerek videoya çektim. Bu paylaşımım bu kadar çok tepki çekeceğini de bilmiyordum. Paylaşımımı yaptıktan 4,5 saat sonra izledim. Videonun binlerce kişi tarafından izlendiğini fark ettim. Olayı daha fazla farklı noktalara taşımamaları için paylaşımımı kaldırdım. Birçok turist Selimiye Camisi'ne gelerek boyunlarında haç kolyesi ve ellerinde istavroz olarak ziyaret etmektedirler. Ülkemizdeki camilerimize yapmış oldukları ziyaretler, de taciz tahrik edici bir durum söz konusu değilse benim de kilisede getirmiştir olduğum Kelime-i Şehadet'te olduğu gibi tahrik taciz edici bir durum yoktur. Video açık ve nettir. Her ırkın dinine saygımız vardır, yapmış olduğum paylaşımda eğer suçum varsa kamuoyundan özür dilerim" dedi.

"Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur"

Artan tepkiler üzerine harekete geçen polis, Muavil'i hakkında yasal işlem başlatırken, Muavili'yi karakola çağırarak ifadesini aldı. KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da konuyla ilgili gerekli yasal işlemin başlatıldığını belirterek, "Bugün ülkemizde önemli dini ibadet yerlerinden biri olarak kabul edilen Dipkarpaz'da bulunan Apostolos Andreas Kilisesi'nde bir şahıs tarafından video çekimi yapılarak yayınlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dini özgürlüklerde ve ibadetlerde birçok çeşitlilik vardır. Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur. Bu konuda ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkar durumlar ve davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle dinlere ve kültürlere saygı kapsamında toplumsal huzuru bozmaya yönelik yapılan bu davranış hakkında ilçe kaymakamlığı vasıtasıyla gerekli yasal işlem başlatılması için Polis Müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur" dedi.

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