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Başlık parası değil, baba inadı gençleri hayattan kopardı

Muş'un Korkut ilçesinde baba inadı yüzünden kavuşamayan genç aşıklar hayatlarına son verdi. Yıllardır birbirine sevdalı olan gençler 3 gün ara ile intihar etti, mezarlarına ise gelin ve damat tülbendi bağlandı. Kimileri yaşananları Ahmed-i Hani tarafından yazıya geçirilen destansı aşk öyküsü Mem ü Zin'e benzetti, kimileri ise 'Türkiye'de 2023'ün Kerem ile Aslı'sı diye özetledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 21:04, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 21:49
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Başlık parası değil, baba inadı gençleri hayattan kopardı

Tan köyünde iddialara göre yıllardır birbirine sevdalı olan Dilan Tuna ve Yakup Sönmez, kavuşamayınca hayatlarına son verdi. Köyü yasa boğan olayda 3 gün ara ile intihar eden kavuşamayan aşıklar yan yana defnedildi. Gençlerin mezarlarına gelin ve damat tülbentleri bağlandı. İntihar haberi ise sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayılırken kavuşamayan aşıklara ise Memu Zin ile Kerem ile Aslı benzetmesi yapıldı.

"Kimse benden başlık parası istemedi"

Tan köyünde yaşayan ve sevdiğine kavuşamadığı için canına kıyan Yakup Sönmez'in babası F.S. acılarının büyük olduğunu belirterek yaptığı yazılı açıklamada "Ben Yakup'un babasıyım. Oğlum 26 yaşındaydı. Köyden Dilan isminde genç bir kıza sevdalandı. Ben de babalık görevi yaparak kızı istemeye gittim ama kızın babası vermedi. Defalarca gittim çoğu zaman bizi kapıdan çevirdi. Köyde hatırı sayılır kim varsa gönderdim kapısına ama olmadı. Dilan hayatına kıydıktan sonra ben çocuklarıma 'Yakup'a dikkat edin' dedim. Hiç yalnız bırakmadık. En son 'Koyunların yanına gideceğim' dedi ve gitti bir daha gelmedi. Her şey bir anda oldu. Sosyal medyada gündem olduğu gibi başlık parası gibi bir durum yok. Kimse benden başlık parası istemedi. Keşke başlık parası isteselerdi malım mülküm vardı oğluma kurban ederdim. Ama şimdi malın mülkün bir anlamı kalmadı." şeklinde konuştu.

"İki genci başlık parası denen ilkellik yüzünden kaybetmişiz gibi göstererek aslında insanlıkla hiçbir alakaları olmadıklarını kanıtlamışlardır"

Aynı köyde yaşayan Dilan Tuna'nın babası M.İ.T., sosyal medyada olan haberlerin aslı olmadığını iddia ederek yayımladığı yazılı açıklamada "3 yıl önce kızımı istemeye geldiler. Kızım küçük dedim. 3 yıl boyunca kimse kız istemek için kapıma gelmedi. Kimseden başlık parası falan istemedim. Çocukların birbirini sevdiğini de duymadım. Vahim olay yaşandıktan sonra gençlerin birbirlerine karşı sevgi beslediklerini duydum. Benim ailemi ve bana karşı sosyal medya başlatılan karalama kampanyasına karşı hukuki süreç başlattım. Yayın organları ve internet ortamında çıkan mesnetsiz, gerçekdışı, iğrenç haberler yayınlandığı görülmüştür. Bu yalan haberler tarafımızı üzdüğü gibi acımızı da katbekat arttırmıştır. Bu kişiler sadece iki genç insanın günahını almakla kalmamış aynı zaman da geniş ailemizi de zan altında bırakmıştır. Gençlik heyecanının bir anlık faciaya dönüşmesinin nedenini sanki evlenmek isteyen iki genci başlık parası denen ilkellik yüzünden kaybetmişiz gibi göstererek aslında insanlıkla hiçbir alakaları olmadıklarını kanıtlamışlardır. Köyümüz zaten başlık parası denen olguyu kabul etmemekte ve gençlerine böyle bir çağdışılığı uygulamamaktadır. Tarihten beri medreseleriyle, alimleriyle ilim irfan yuvası olan köyümüzde başlık parası istendiği için iki genç intihar etti yalanını söylemek sadece bir ahlaksızlık değil ayrıca hukuken de sonuçları olan bir suçtur. Böyle bir suçun hukuk karşısında da bedelini ve cezasını bu yalanları yayanların karşılığını bulması için her türlü çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilmesini isteriz." dedi.

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